Será padre y, semanas después, volverá al Dakar: el regreso “sin presión” de Ignacio Casale

Luego de dos años de ausencia, Ignacio Casale anunció este viernes, tal como adelantó ADN TOP, su regreso al alto rendimiento.

Quien fuera tricampeón en los quads volverá a competir en el Rally Dakar, el cual comenzará el 3 de enero de 2026 en Arabia Saudita.

El “Perro” volverá en la categoría de autos, al mando de una camioneta en la categoría Challenger, conocida también anteriormente como T3. Así, habrá competido en prácticamente todas las categorías, pues antes corrió camiones, motos, cuatriciclos y UTV.

“Es el mejor momento de mi vida: voy a ser papá y vuelvo al Dakar, me están pasando puras cosas buenas. Estoy muy contento de volver al Dakar, sin presión alguna, con un buen auto, buen equipo, un buen navegante. Podemos volver a hacer un buen Dakar, pero no vengo a prometer ningún resultado, sino reencantarme con el deporte que amo”, aseguró Ignacio Casale en diálogo con ADN TOP, quien regresará al Dakar respaldado por Chery.

“Esperemos tener un buen papel en la categoría T3. Vamos en un buen auto. Si administro bien la carrera, podemos tener un buen resultado. Vamos a ver a un Ignacio Casale más maduro, más estratégico, más zorro. Si puedo controlar eso, podemos hacer una buena carrera, pero no quiero ir a buscar un buen resultado e intentar tener buenas etapas sin tener mayores problemas, avanzando de menos a más”, comentó, confiado en competir pese a que, por los tiempos, se convertirá en padre solo semanas antes de volver al desierto saudí.

“Lo he pensado mucho, pero quizá es el ingrediente secreto que se necesita para andar mejor. Todo lo veo de manera positiva. Voy tranquilo. Nadie me pone presión, como alguna vez tuve”, planteó Ignacio Casale, consciente de las dificultades que vivirá tras dos años de ausencia en el Dakar.

“El contra es que no he probado el auto y no voy a probarlo mucho antes de la carrera. Voy con navegante nuevo, las primeras tres etapas serán de aprendizaje, pero tengo más experiencia y voy más maduro, eso me puede sumar mucho a la hora de buscar un resultado”, cerró Ignacio Casale en ADN TOP.