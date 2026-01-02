Provocó perdida total: conductor ebrio pasa a control de detención tras choque que incendió una casa en Paine

Durante este viernes, un hombre pasará a control de detención luego de protagonizar un accidente de tránsito en la comuna de Paine, donde, conduciendo en estado de ebriedad, impactó una vivienda, hecho que derivó en un incendio que dejó el inmueble completamente destruido.

El hecho se registró en el sector de Nueve Poniente, cuando el conductor circulaba por la ruta a alta velocidad y, al enfrentar una curva, perdió el control del vehículo, terminando por colisionar directamente con la casa en la que residía una familia.

A raíz del impacto, se inició un incendio al interior del domicilio, el que se propagó rápidamente debido a la intensidad del siniestro, provocando la pérdida total de la vivienda, según información entregada por los equipos de emergencia que trabajaron en el lugar.

Tras el accidente, el automovilista fue detenido por personal policial y posteriormente trasladado hasta el hospital de Buin, donde se constató que presentaba lesiones y se le practicó la prueba de alcoholemia, cuyos resultados serán incorporados a la investigación.

Hasta ahora, no se ha informado de personas lesionadas al interior del inmueble afectado, mientras que el conductor quedó a disposición del Ministerio Público para su control de detención durante esta jornada.