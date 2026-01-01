Senapred declara Alerta Roja por incendios forestales activos en comunas de región de O’Higgins y La Araucanía

Durante la tarde de este jueves 1 de enero, Senapred declaró Alerta Roja por incendios forestales en las comunas de Machalí, en la región de O’Higgins, y Angol, en La Araucanía, debido al riesgo directo que las llamas representan para sectores habitados.

El primer siniestro se originó pasadas las 16:30 horas en el sector San Joaquín de Los Mayos, en el límite entre Rancagua y Machalí.

El incendio, denominado “San Joaquín”, se mantiene activo en todos sus frentes y obligó a decretar Alerta Roja a las 17:10 horas, luego de que el fuego se aproximara a unos 10 metros de al menos 30 viviendas, elevando el nivel de amenaza para los residentes del sector.

Incendio “San Juan 3”

En paralelo, en la región de La Araucanía, CONAF reportó el incendio forestal “San Juan 3” en la comuna de Angol, el cual presenta una amenaza inminente para la Comunidad Huequén, con el avance de las llamas a una distancia cercana a 100 metros de zonas pobladas.

Ante este escenario, Senapred, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, declaró Alerta Roja para la comuna, medida que se mantendrá vigente mientras persistan las condiciones de riesgo.

Las alertas permiten la movilización de todos los recursos disponibles para el combate de los incendios y la protección de la población, en un contexto marcado por el aumento de emergencias forestales durante la temporada estival.