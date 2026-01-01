;

“Quedamos con lo puesto”: conductor ebrio choca vivienda y provoca incendio que la destruye por completo en Paine

El impacto ocurrió de madrugada mientras la familia dormía. Las llamas avanzaron en segundos y consumieron el inmueble. No hubo lesionados y el responsable fue detenido.

Martín Neut

Incendio en casa de Paine

Un violento accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves en la comuna de Paine, región Metropolitana, luego de que un automóvil impactara una vivienda y provocara un incendio que terminó por destruirla completamente.

El hecho ocurrió en el sector de 9 Poniente y fue protagonizado por un conductor que, de acuerdo con información preliminar de Carabineros, se desplazaba bajo los efectos del alcohol. Así lo confirmó el mayor Miguel Ángel Lizama, de la 64ª Comisaría de Paine, quien señaló que “el conductor lo hacía en estado de ebriedad”.

El oficial explicó además que, al enfrentar una curva, el automovilista perdió el control, chocando directamente contra el inmueble, lo que dio origen al fuego.

Producto del impacto y las llamas, la vivienda resultó con pérdida total, aunque no se registraron personas lesionadas al interior al momento del siniestro. Equipos de emergencia concurrieron al lugar para controlar la situación.

“Quedamos con lo puesto”

Jaime, uno de los residentes afectados, relató a CHV el dramático momento vivido junto a su familia. “Nosotros estábamos durmiendo cuando se sintió el golpe y la casa se corrió”, señaló.

Agregó que el conductor bajó del vehículo desorientado y, segundos después, “el auto explosionó y se prendió todo, la casa, todo. Se perdió todo, todo. Quedamos con lo puesto”.

Tras el accidente, el conductor fue detenido y trasladado al Hospital de Buin, donde se le practicó la alcoholemia y se constató que presentaba lesiones. El imputado quedó a disposición de la justicia y pasará a control de detención durante la jornada de este viernes.

