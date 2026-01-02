Presidio perpetuo para “El Lenguado” por matar y desmembrar a su amigo en Coquimbo: cruel broma lo delató / Diego Martin

Un hombre fue condenado a presidio perpetuo por el homicidio calificado de su amigo y conviviente, en un caso que conmocionó a Coquimbo tras el hallazgo de restos humanos en la costa a fines de 2023.

La investigación se activó luego de encontrar partes del cuerpo en distintas playas, lo que inicialmente abrió varias hipótesis.

Con el avance de las diligencias, el Ministerio Público centró las sospechas en el imputado, conocido como “El Lenguado”, quien compartía vivienda con la víctima.

En la formalización, el fiscal Freddy Salinas explicó que “el imputado tenía un tipo de relación de al menos de amistad con la víctima, compartían un inmueble, pero los motivos no están suficientemente claros”.

El relato que lo delató

La Fiscalía calificó el crimen como especialmente grave y sostuvo que el acusado actuó “con especial crueldad y con una absoluta ausencia de piedad”, antecedentes que fueron clave para configurar el delito de homicidio calificado.

Un testimonio resultó decisivo para el caso. Un vecino que facilitó una herramienta al imputado y luego recibió una respuesta en tono de broma al reclamar por su estado. “ Te puedo pagar unas monedas o te paso unas manos o patas si quieres ” , habría dicho el acusado, frase que motivó la denuncia tras conocerse los hallazgos.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena concluyó que, pese a no haber testigos directos, la prueba reunida era suficiente.

“La prueba es contundente para estimar que este incurrió en ella”, señala la sentencia que condenó al acusado por el crimen de Cristian Castillo Perines (26).