;

Presidio perpetuo para “El Lenguado” por matar y desmembrar a su amigo en Coquimbo: cruel broma lo delató

Testimonio de un vecino, pruebas periciales y antecedentes judiciales permitieron acreditar la autoría y sustentar la pena máxima dictada por el tribunal.

Martín Neut

Presidio perpetuo para “El Lenguado” por matar y desmembrar a su amigo en Coquimbo: cruel broma lo delató

Presidio perpetuo para “El Lenguado” por matar y desmembrar a su amigo en Coquimbo: cruel broma lo delató / Diego Martin

Un hombre fue condenado a presidio perpetuo por el homicidio calificado de su amigo y conviviente, en un caso que conmocionó a Coquimbo tras el hallazgo de restos humanos en la costa a fines de 2023.

La investigación se activó luego de encontrar partes del cuerpo en distintas playas, lo que inicialmente abrió varias hipótesis.

Revisa también:

ADN

Con el avance de las diligencias, el Ministerio Público centró las sospechas en el imputado, conocido como “El Lenguado”, quien compartía vivienda con la víctima.

En la formalización, el fiscal Freddy Salinas explicó que “el imputado tenía un tipo de relación de al menos de amistad con la víctima, compartían un inmueble, pero los motivos no están suficientemente claros”.

El relato que lo delató

La Fiscalía calificó el crimen como especialmente grave y sostuvo que el acusado actuó “con especial crueldad y con una absoluta ausencia de piedad”, antecedentes que fueron clave para configurar el delito de homicidio calificado.

Un testimonio resultó decisivo para el caso. Un vecino que facilitó una herramienta al imputado y luego recibió una respuesta en tono de broma al reclamar por su estado. Te puedo pagar unas monedas o te paso unas manos o patas si quieres, habría dicho el acusado, frase que motivó la denuncia tras conocerse los hallazgos.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena concluyó que, pese a no haber testigos directos, la prueba reunida era suficiente.

La prueba es contundente para estimar que este incurrió en ella”, señala la sentencia que condenó al acusado por el crimen de Cristian Castillo Perines (26).

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad