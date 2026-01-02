Se define el futuro de Damián Pizarro: esto pasará con el delantero chileno en Europa

Damián Pizarro vive días claves para definir su futuro. Después de viajar a Chile para pasar las fiestas de fin de año, se esperaba que el delantero chileno regresara a Francia para sumarse al Le Havre, que volverá a la actividad este domingo ante Angers por la fecha 17 de la Ligue 1.

Sin embargo, el atacante de 20 años sigue en nuestro país y lo más probable es que no vuelva al cuadro galo, pese a tener contrato vigente hasta junio de 2026 luego de ser enviado en calidad de préstamo desde Udinese.

Su ausencia en el equipo que dirige Didier Digard alimentó aún más las versiones sobre su inminente partida y un eventual regreso a Colo Colo. De hecho, desde Italia dan por hecho que el jugador cambiará de club para la segunda parte de la temporada 2025-26.

“Todo apunta a que ahora en enero se romperá la cesión de Pizarro en el Le Havre, con el ariete regresando al Udinese, aunque no para quedarse. La idea del club es volver a cederlo a otro equipo europeo, aunque el interés más firme llega desde Chile”, informó TuttoUdinese.

De concretarse su salida de Le Havre, el más probable destino de Damián Pizarro sería Colo Colo, pues se encuentra entre los delanteros con opciones de reforzar el ataque de los albos para la siguiente campaña.

Eso sí, la operación debe contar con el visto bueno del técnico Fernando Ortiz y, por último, que Udinese opte por su regreso a Chile, donde el delantero podría sumar los minutos y el roce competitivo que no logró consolidar en su estadía en Europa.