¿Quién llega mejor? Las cruciales bajas que marcan la visita del Betis de Pellegrini al Real Madrid

La Copa Africana de Naciones le da un gran dolor de cabeza al “Ingeniero”, mientras que los “merengues” no podrán contar con su principal figura.

Javier Catalán

Este domingo 4 de enero, el partido que se robará el protagonismo en el fútbol europeo será la visita del Real Betis al Real Madrid, por la jornada 19 de La Liga.

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini deberá trasladarse hasta el Estadio Santiago Bernabéu para enfrentar a los “merengues”, en un duelo que estará marcado por importantes bajas en ambos planteles.

Por el lado de los locales, no podrán contar con su goleador y máxima figura, Kylian Mbappé, quien se lesionó hace algunos días y será baja por cerca de cuatro semanas. Además, el Real Madrid no tendrá laterales derechos disponibles debido a las problemas físicos de Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold.

En el conjunto del “Ingeniero” el panorama tampoco es alentador, ya que la Copa Africana de Naciones le ha generado varios dolores de cabeza al entrenador chileno, perdiendo a tres futbolistas convocados por sus selecciones.

Cedrick Bakambú, Sofyan Amrabat y, principalmente, Ez Abde no podrán estar presentes en el Santiago Bernabéu por compromisos internacionales. A esto se suma la baja de su referente, Isco, quien tampoco estará disponible debido a una lesión.

De esta manera, tanto Real Betis como Real Madrid llegarán mermados al compromiso, que se disputará este 4 de enero de 2026, a partir de las 12:15 horas de Chile.

