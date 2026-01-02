Este viernes, Francisco Meneghini realizó su primer entrenamiento como técnico de la Universidad de Chile, jornada en la que trabajó exclusivamente con jugadores de las divisiones inferiores del club, una decisión planteada por el propio “Paqui”.

En conversación con el equipo de comunicaciones de los azules, el entrenador se refirió a esta primera etapa de trabajo con los futbolistas jóvenes, la cual se extenderá durante todo el fin de semana.

“Decidimos citar unos días antes a los juveniles porque van a tener un rol importante a lo largo de la temporada. Son tres días ganados para nosotros, porque podemos verlos exclusivamente a ellos entrenar y que sientan desde el primer momento que, si se lo ganan, van a tener un espacio”, comenzó señalando el DT.

“Obviamente necesitamos que empujen, que transmitan ganas de estar, y en estos tres días ese es el objetivo. Después hay algunos que van a continuar a partir del lunes, pero en este período vamos a observar en detalle a jugadores que nos han recomendado dentro del club y que queremos analizar en profundidad”, agregó el nuevo entrenador de la U.

Tal como ocurrió en su etapa en O’Higgins, Meneghini buscará apostar por el talento joven, asegurando que la edad no será un impedimento para ganarse un lugar. “No soy mucho de mirar el carnet de identidad a la hora de elegir un jugador. Creo que el talento joven es muy importante para el club, porque es capital del club. La institución invierte mucho en la formación y son futbolistas que ya conocen lo que significa estar acá”, afirmó.

“Hay una regla que cumplir con los minutos juveniles, pero no podemos permitir que eso nos debilite como equipo. Tiene que cumplirse de manera natural, porque el rendimiento de los jugadores formados en casa así lo debe marcar”, sentenció Meneghini.