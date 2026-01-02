Así imaginaban el 2026 hace 100 años: la película “Metrópolis” muestra una visión ‘futurista’ que hoy es realidad

Con la reciente llegada del 2026 el foco está puesto en todo lo que nos ofrecerá el año y pensando incluso lo que se pueda realizar con miras al futuro.

Pero también es importante mirar hacia el pasado, ver todo lo que se ha avanzado y reflexionar sobre la visión que existía anteriormente en lo que respectaba al ‘futuro’.

En este escenario, el cine siempre es una opción interesante para recordar el pasado y ponernos en la posición que mantenían nuestros ancestros.

Es así como hoy resurge la película Metrópolis, una obra visionaria de Fritz Lang estrenada en 1927 que anticipó con bastante precisión algunos elementos de una megalópolis futurista ambientada precisamente en 2026.

La cinta alemana de ciencia ficción, pionera en su género, se rodó entre 1925 y 1926 con un costo equivalente a 21 millones de euros, convirtiéndose en una superproducción para la época.

Ambientada en una ciudad del siglo XXI, retrata una insurrección obrera en una sociedad dividida entre élites y trabajadores subterráneos.

El impacto del filme ha sido tal que llegó a ser reconocido como Memoria del Mundo por la Unesco, junto a otros registros históricos a nivel mundial que dan cuenta de un legado invaluable.

Lang y su co-guionista Thea von Harbou diseñaron una urbe art déco con calles elevadas que recorren entre las alturas de los edificios, trenes con líneas también en alto, al descubierto, y avionetas surcando a baja y mediana altura entre los rascacielos. Además, se aprecia el humo constante y autómatas humanoides que evocan la era actual.

La inspiración surgió de la primera visita de Lang a Nueva York en octubre de 1924: “Miré las calles, las luces deslumbrantes y los altos edificios, y allí concebí Metrópolis”, relató el director.

La Nueva Torre de Babel en la película tomó como modelo la Torre de la Alta Silesia en Poznan, fusionando influencias eclécticas que la asocian tanto a una Nueva York gótica como a visiones futuristas.

El programa Memoria del Mundo de la Unesco subraya como Metrópolis no solo innovó en efectos visuales, sino que exploró temas sociales perdurables y una visión futurista (para la época) que resultó ser bastante acertada.