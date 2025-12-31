;

Un año de grandes historias: estas son fueron las mejores películas de 2025 según la crítica especializada

El regreso de un icónico superhéroe, una nueva historia de Yorgos Lanthimos y otro rol de DiCaprio se tomaron las pantallas.

José Campillay

Ya vivimos las últimas horas del 2025 y si bien el foco está puesto en todo lo que nos ofrecerá el 2026, aún hay tiempo par revisar lo que nos dejó este año que va despidiéndose.

Sin lugar a dudas, el mundo del entretenimiento siempre deja mucho para analizar, sobre todo en lo que respecta a la industria cinematográfica.

Como ya es costumbre, entre los balances y análisis de fin de año debemos repasar lo mejor de cada mercado, y este rubro entregó varias piezas interesantes.

Con diferentes géneros, variadas propuestas e ideas en base a distintos presupuestos, hay abundantes proyectos que llegaron a la pantalla buscando cautivar al público, ya sea con fórmulas probadas y reconocidas o apostando por innovación en la trama.

A continuación te dejamos algunas de las mejores películas de 2025 basándonos en valoraciones de críticos y sitios especializados como Rotten Tomatoes, IMDb y consideraciones para los premios de temporada (Critics Choice Awards).

Estos son los títulos que marcaron el año:

  • Pecadores | Escrita y dirigida por Ryan Coogler; protagonizada por Michael B. Jordan.
  • Hamnet | Dirigida por Chloé Zhao y co escrita junto a Maggie O’Farrell; protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal.
  • Una Batalla tras Otra | Escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson; protagonizada por Leonardo DiCaprio y Sean Penn.
  • La Hora De La Desaparición | Escrita y dirigida por Zach Cregger; protagonizada por Josh Brolin y Julia Garner.
  • Superman | Escrita y dirigida por James Gunn; protagonizada por David Corenswet.
  • F1: La película | Dirigida por Joseph Kosinski con guion de Ehren Kruger; protagonizada por Brad Pitt.
  • Bugonia | Dirigida por y escrita por Will Tracy; protagonizada por Emma Stone.
  • Lo siento, cariño (Sorry, Baby) | Escrita, dirigida y protagonizada de forma especial Eva Victor.
  • Luna Azul | Dirigida por Richard Linklater con guion de Robert Kaplow; protagonizada por Ethan Hawke y Margaret Qualley.
  • Cómo entrenar a tu dragón | Escrita y dirigida por Dean DeBlois; protagonizada por Mason Thames.

Como bonus se suma la recientemente estrenada Avatar: fuego y cenizas, escrita y dirigida por James Cameron.

