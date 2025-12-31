Armada establece que embarcación “Bruma” fue colisionada por el pesquero “Cobra”

Tras concluir su investigación, la Armada estableció que la embarcación “Bruma”, la cual naufragó en marzo frente a la isla Santa María, en Coronel, fue colisionada por el pesquero “Cobra”.

Además, el informe reveló que los tripulantes del “Cobra” sí sintieron la colisión con el “Bruma”, pero que estos incumplieron con el protocolo de rescate y así evitar regresar por eventuales sobrevivientes.

Asimismo, se determinó que el “Bruma”, al momento del impacto, estaba “fondeada y reglamentariamente señalizada” para el horario nocturno.

Por ello, se sancionó con la cancelación definitiva de su título profesional de Patrón de Pesca de Alta Mar de Segunda Clase al patrón del “Cobra”, Roberto Mansilla.

Mientras que a Luis Macaya, quien se desempeñaba como guardia de navegación del pesquero, se le sancionó con la suspensión por dos años de su título profesional de Patrón de Pesca de Alta Mar de Segunda Clase.