Víctor Hugo Castañeda elogió el juego de Lucas Assadi y valora el “repunte” que vivió aludiendo a que “ya no tiene 18 años”

El fútbol chileno continúa detenido en tiempo de vacaciones a la espera de que arranque la temporada 2026, pero son varios los análisis, comentarios y predicciones que se hacen en torno a cada equipo con miras al futuro.

Víctor Hugo Castañeda, voz más que autorizada para hablar de Universidad de Chile, analizó el presente del club, repasando algunos jugadores y el reciente cambio de técnico en medio de la polémica.

En conversación con Gritalo América, de ADN, el exfutbolista destacó a Lucas Assadi como un jugador de admirar pero con condiciones que deben ser debidamente explotadas.

“Creo que Assadi es un jugador que tiene una habilidad y tiene un talento que a mí me bebiera gustado tener, tiene ese talento, esa habilidad en el uno contra uno, que es notable”, comenzó diciendo.

Remarcó que ese tipo de cualidades es “lo que uno echa de menos hoy en el fútbol chileno, principalmente (...) no tienes jugadores que te proponen el uno contra uno”.

Teniendo en cuenta esta característica, y que hace un tiempo no era aprovechada de buena manera, valoró el hecho que el jugador esté teniendo “este repunte, este renacer; porque ya no tiene 18 años”.

En esta línea, el director técnico recordó una anécdota con la madre de Lucas, cuando la encontró por Coquimbo y cruzaron palabras dejándole un recado al joven futbolista.

“Dígale a su hijo que si él no despierta, va a pasar por el fútbol sin pena ni gloria. Tiene un talento que me encantaría haber tenido la mitad. Pero por favor que despierte”, contó Castañeda sobre su conversación.

Cambio de entrenador

Otra arista que abordó Víctor Hugo fue la salida de Gustavo Álvarez en un contexto muy turbulento y cargado de polémica, algo que remeció al pueblo azul.

“La salida creo que es mala, tanto para él como para la U. Podrían haberla manejado de otra forma”, comentó, cuestionando la forma en que se hizo todo.

Además, destacó la personalidad y estilo del técnico más allá de lo táctico dentro de la cancha: “No se metía en peleas innecesarias, decía lo que tenía que decir”.

Respecto a los lineamientos futbolísticos, sostiene que “él relataba el mismo partido” que uno podría ver en el terreno de juego y “no te vendía un cuento distinto”.

Por otra parte, Castañeda también se refirió a la llegada de Francisco Meneghini como reemplazante de Álvarez, mostrándose optimista por lo que pueda hacer.

“Me gusta, creo que es un técnico atrevido, pero creo que también sabe cuando no tiene que tomar riesgos innecesarios”, expuso.

Haciendo el contraste, asegura que “Álvarez tomó muchos riesgos innecesarios”, poniendo como ejemplo lo hecho en el partido con Lanús en Buenos Aires.