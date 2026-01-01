;

El defensor argentino “poco valorado” que salió campeón en Chile en 2025 y busca nuevo club

El jugador no entra en los planes del nuevo entrenador.

José Campillay

Ya nos despedimos del 2025 y la temporada del fútbol chileno quedó atrás. Hoy el foco está puesto en el 2026, los nuevos desafíos de jugadores y equipos.

Como suele ser cada año, hay muchos cambios y movimientos en el mercado de transferencia, con algunos futbolistas buscando nuevas oportunidades de crecimiento.

Esto ocurre principalmente en aquellos clubes que supieron consagrarse campeones, ya que los nombres en su plantilla cumplen un ciclo o captan la atención de otros técnicos.

Ese es el caso de Carlos Rodríguez, el argentino campeón con Puerto Montt que lamentablemente se siente poco valorado en el equipo a pesar de todo lo que entrega día a día.

El defensor de 24 años, originario de Trelew en la Patagonia Argentina, tuvo un 2025 memorable al coronarse con los ‘Delfines’ y lograr el ascenso a Primera B, pero ahora enfrenta un giro inesperado en su carrera.

Rodríguez desembarcó en Chile en 2023 con General Velásquez, su primer desafío fuera de Argentina. Allí debutó a prueba y dejó huella en un amistoso contra Universidad de Chile, donde anotó el gol en la derrota 2-1.

Posteriormente militó en Lautaro de Buin antes de recalar en Puerto Montt, equipo donde se consolidó como pilar defensivo durante la campaña triunfal.

Hoy, la directiva decidió no renovarlo por el cupo de extranjeros y el recambio de entrenador, con la salida de Jaime Vera. “No seguiré en el club por el tema del cupo de extranjero... Me sentí poco valorado por el equipo”, expresó en diálogo con AS.

Reacciones y planes a futuro

“Que te lo reconozca el plantel y la dirigencia no se de cuenta de ello, me molestó un poco”, reconoció el zaguero, aludiendo a la realidad de su situación.

Tras el cierre con Ariel Morales como nuevo central argentino bajo el mando técnico de Emiliano Astorga, Rodríguez espera propuestas de Primera B, aunque evalúa la Segunda División o un regreso a Argentina.

