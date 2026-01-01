Valentín Castellanos se va a la Premier League: la U de Chile recibirá importante cifra por el traspaso / Marco Rosi - SS Lazio

En este año que comienza, el mercado de fichajes en Europa no se detiene en vista al resto de la temporada que deben completar los clubes.

Así las cosas, hoy jueves 1 de enero, hubo avances concretos en torno al traspaso del delantero argentino Valentín Castellanos.

El trasandino, que milita en la Lazio, ya había sido sondeado a mitad de 2025 por el Burnley, pero dichas negociaciones no prosperaron.

Sin embargo, desde la Premier League volvieron a la carga por Valentín Castellanos, pese a rumores de un interés del Flamengo, y desde Europa reportan un acuerdo para su arribo al West Ham en un contrato que lo ligará a los “Hammers” por los próximos cuatro años.

Todo a cambio de 29 millones de euros, cerca de 34 millones de dólares.

¿Qué tiene que ver la U de Chile en todo esto? Los azules tuvieron en sus filas a Valentín Castellanos en 2017, siendo parte de su período de formación.

El atacante trasandino debutó en el profesionalismo con la camiseta del elenco universitario laico, a sus 19 años, pero no tuvo mayor consideración y se fue del club, teniendo una prolífica carrera por Europa.

La U de Chile ahora se verá beneficiada por el traspaso de Valentín Castellanos, pues por el mecanismo de solidaridad de FIFA, el elenco universitario laico recibiría el 1% del monto de la transacción.

Eso se traduce en 340.000 dólares, poco más de 300 millones de pesos chilenos que serán más que bienvenidos en el Centro Deportivo Azul.