Fue desechado por la U y ahora les podría dejar millones de dólares: acuerdo cercano entre los equipos

Escasos minutos visitó la camiseta de la Universidad de Chile, pero por las cosas que tiene el destino, brilló en la MLS, en España, lo hace actualmente en Italia y ahora podría emigrar a Brasil.

Hablamos de Valentín ‘Taty’ Castellanos, delantero argentino que probó suerte en las inferiores de la Universidad de Chile, club con el que debutó profesionalmente en 2017.

Pasa que el ariete argentino pasa por un gran momento en Europa y llamó la atención del Flamengo de Erick Pulgar, que no contentos con ganar la Copa Libertadores y el Brasileirao 2025, ahora quieren arrasar en el continente y ganar todo lo que juegan,

Es por ello que el ‘Fla’, según medios intencionales, ofreció cerca de US$ 25 millones a la Lazio por el pase del ariete, lo cual el cuadro italiano habría considerado insuficiente: piden al menos US$ 40 millones para sentarse a conversar.

¿Qué tiene que ver la U en toda esta operación? Al formarse y debutar profesionalmente con los azules, el traspaso de Castellanos podría dejar un cuantioso monto de dinero por la cláusula de formación que imparte FIFA hace ya varios años. Si Lazio logra vender al ariete en la cifra que desean, a La Cisterna podría llegar US$ 1,5 millones.