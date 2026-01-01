;

Sueldo mínimo aumenta desde hoy 1 de enero: a cuánto asciende y quiénes serán los beneficiados

El reajuste completa el incremento aprobado en 2025 y consolida las alzas impulsadas desde 2022, en un proceso acordado con la CUT y enfocado en fortalecer ingresos reales.

Martín Neut

Desde este 1 de enero de 2026, el sueldo mínimo en Chile aumentó a $539.000, dando cumplimiento a la segunda etapa del reajuste aprobado por el Congreso en 2025.

La medida beneficia a más de 900 mil trabajadores y completa el incremento iniciado en mayo del año pasado, cuando el piso salarial subió de $510.000 a $529.000.

Con este nuevo monto, el salario mínimo acumula un alza relevante durante el actual Gobierno, pasando de $350.000 en mayo de 2022 a los $539.000 vigentes desde hoy, en un proceso acordado con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Desde el Ejecutivo, el ministro (s) del Trabajo, Pablo Chacón, señaló que “esta alza del salario mínimo es el corolario del trabajo realizado durante nuestro Gobierno por mejorar la vida y los derechos de las y los trabajadores y de sus familias”, destacando además reformas como la Ley de 40 Horas y el impacto del reajuste en el bienestar de los hogares.

En la misma línea, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, afirmó que “este Gobierno ha cumplido con los trabajadores que más necesitan al Estado, subiendo el salario mínimo desde $350 mil a $539 mil”, subrayando que el aumento se concretó junto con apoyo a pymes y cooperativas y en un contexto de desaceleración de la inflación.

