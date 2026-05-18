Se confirma la peor noticia para España: figura del Barcelona se lesiona y queda fuera del Mundial 2026

Una pésima noticia recibió la selección de España a menos de un mes para el inicio del Mundial 2026. A través de un comunicado oficial, el Barcelona confirmó la lesión de Fermín López, quien deberá ser operado y se perderá la Copa del Mundo en Norteamérica.

El volante de 23 años sufrió una fractura en el pie derecho durante la victoria de este domingo por 3-1 sobre el Real Betis y tendrá que pasar por el quirófano, tal como lo anunció el elenco blaugrana en redes sociales.

“El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico”, anunció el club catalán en un parte médico oficial.

Aunque la Federación Española de Fútbol aún no se pronuncia oficialmente, el tiempo estimado de recuperación —cercano a los dos meses— hace prácticamente imposible que el futbolista integre la nómina de la selección dirigida por Luis de la Fuente.

La baja es especialmente sensible para España, ya que Fermín llegaba al Mundial en el mejor momento de su carrera. En la actual temporada, registra 13 goles y 17 asistencias con el Barcelona, siendo el sexto máximo goleador del club.

Así, el volante de 23 años asomaba como uno de los nombres que peleaba no solo por meterse en la lista definitiva de 26 convocados, sino también por un lugar en el once titular de la selección española. Más aún considerando que Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino no estarán en plenitud física hasta el tercer partido de la fase de grupos.

Con este escenario, Luis de la Fuente se verá obligado a replantear su nómina. Según apunta la prensa española, el principal candidato para asumir ese lugar es Alberto Moleiro, volante del Villarreal que, si bien posee características distintas en su juego, viene de firmar una temporada destacada con 10 goles.