Madre de niñas muertas en trágico incendio de Melipilla pide apoyo para repatriar los cuerpos

Tras la emergencia ocurrida el 1 de enero, la familia enfrenta un alto costo económico para trasladar a Bolivia a las cuatro menores. Todo mientras se sigue indagando las causas del siniestro.

Martín Neut

Fatal incendio en una vivienda de Melipilla

Durante la madrugada del 1 de enero de 2026, un incendio consumió una vivienda ubicada en el pasaje Santa Teresa, en la comuna de Melipilla, dejando como saldo la muerte de cuatro niñas y adolescentes de entre 5 y 15 años.

Las víctimas, de nacionalidad boliviana, se encontraban al interior del inmueble cuando el fuego se propagó rápidamente, impidiendo su rescate.

ADN

De acuerdo con información preliminar de Carabineros, el siniestro podría haberse originado por una falla eléctrica.

Vecinos del sector relataron haber escuchado una fuerte explosión cerca de las cinco de la mañana y, pese a los intentos por ayudar utilizando agua y mangueras, no fue posible acceder al sector de la vivienda donde se encontraban las menores.

Buscan apoyo

La madre de las niñas, Marisol Huaranca, logró escapar del incendio, mientras que una lactante de la familia sobrevivió y permanece estable en el Hospital de Melipilla.

La mujer, quien llegó a Chile hace dos años en busca de mejores oportunidades, enfrenta ahora el complejo proceso de repatriar los cuerpos de sus hijas a Bolivia, trámite cuyo costo bordea los 6 millones de pesos por cada menor, Mega.

Ante esta situación, la familia ha solicitado apoyo solidario para poder concretar el traslado.

Datos para colaborar con la familia:

  • Banco: Banco Estado
  • Tipo de cuenta: Cuenta RUT
  • RUT: 28.027.976-5
  • Nombre: Marisol Huaranca Calisaya

