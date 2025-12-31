Presidente Gabriel Boric envía mensaje de fin de año en Cadena Nacional: “Este 1 de enero veremos un nuevo incremento del sueldo mínimo”

Este miércoles 31 de diciembre, el Presidente de la República, Gabriel Boric, envió el último saludo del año 2025 en Cadena Nacional.

El mandatario aprovechó la oportunidad para hacer balances de lo realizado en su Gobierno y también en lo que depara de aquí en adelante.

“Este primero de enero veremos un nuevo incremento del sueldo mínimo”, partió señalando el Jefe de Estado.

En esa misma línea, aseguró que en enero del 2026 también “se pagará una cuota de la deuda histórica a los profesores y a las profesoras”.

Otros puntos abordados por el Presidente Boric

En su discurso, el mandatario aprovechó de destacar que “antes de finalizar el Gobierno, hemos cumplido la meta del plan de emergencia habitacional. Construyendo 260 mil viviendas para familias chilenas que tengan su casa propia”.

Por otro lado, el Jefe de Estado indicó que “en abril del 2026 la jornada laboral bajará de 44 a 42 horas, en su progresivo camino a las 40 horas. Esto es más tiempo, más justicia, más dignidad para nuestra gente”.

“Les invito a que en este día tan especial, abracen a sus familias, disfruten de sus amistades y den una palabra de aliento también a quienes están sufriendo”, concluyó el mandatario.