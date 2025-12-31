;

Presidente Gabriel Boric envía mensaje de fin de año en Cadena Nacional: “Este 1 de enero veremos un nuevo incremento del sueldo mínimo”

El mandatario se dirigió a todos los chilenos en este 31 de diciembre.

Sebastián Escares

Presidente Gabriel Boric envía mensaje de fin de año en Cadena Nacional: “Este 1 de enero veremos un nuevo incremento del sueldo mínimo”

Este miércoles 31 de diciembre, el Presidente de la República, Gabriel Boric, envió el último saludo del año 2025 en Cadena Nacional.

El mandatario aprovechó la oportunidad para hacer balances de lo realizado en su Gobierno y también en lo que depara de aquí en adelante.

Revisa también

ADN

“Este primero de enero veremos un nuevo incremento del sueldo mínimo”, partió señalando el Jefe de Estado.

En esa misma línea, aseguró que en enero del 2026 también “se pagará una cuota de la deuda histórica a los profesores y a las profesoras”.

Otros puntos abordados por el Presidente Boric

En su discurso, el mandatario aprovechó de destacar que “antes de finalizar el Gobierno, hemos cumplido la meta del plan de emergencia habitacional. Construyendo 260 mil viviendas para familias chilenas que tengan su casa propia”.

Por otro lado, el Jefe de Estado indicó que “en abril del 2026 la jornada laboral bajará de 44 a 42 horas, en su progresivo camino a las 40 horas. Esto es más tiempo, más justicia, más dignidad para nuestra gente”.

“Les invito a que en este día tan especial, abracen a sus familias, disfruten de sus amistades y den una palabra de aliento también a quienes están sufriendo”, concluyó el mandatario.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad