;

Muere ahogado joven de 22 años mientras practicaba apnea en los Saltos del Laja

El deceso ocurrió mientras compartía con su familia en un camping del sector. La PDI confirmó que se trató de una muerte por sumersión y dio aviso a la Fiscalía.

Martín Neut

Saltos del Laja, región del Biobío

Saltos del Laja, región del Biobío / Nicolas Riveros / AgenciaUno

Un joven de 22 años falleció por asfixia por inmersión en el sector turístico de Saltos del Laja, en la comuna de Los Ángeles, región del Biobío, mientras se encontraba compartiendo con su familia en un camping del lugar.

El hecho ocurrió la tarde del martes en el camping El Porvenir, donde la víctima se lanzó al agua para realizar ejercicios de apnea.

Revisa también:

ADN

Pasados algunos minutos y según medio regionales, sus familiares advirtieron que no había vuelto a la superficie, por lo que se acercaron a verificar su estado y lo encontraron sumergido e inconsciente.

Pese a las maniobras de reanimación efectuadas en el sitio, personal de salud confirmó su fallecimiento. La Brigada de Homicidios de la PDI de Los Ángeles quedó a cargo de las diligencias, estableciendo preliminarmente que se trató de una muerte por sumersión, sin participación de terceros.

La situación fue informada a la Fiscalía, organismo que instruyó los peritajes de rigor para esclarecer completamente las circunstancias del deceso ocurrido en uno de los balnearios más visitados del sur del país.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad