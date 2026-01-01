Muere ahogado joven de 22 años mientras practicaba apnea en los Saltos del Laja

Un joven de 22 años falleció por asfixia por inmersión en el sector turístico de Saltos del Laja, en la comuna de Los Ángeles, región del Biobío, mientras se encontraba compartiendo con su familia en un camping del lugar.

El hecho ocurrió la tarde del martes en el camping El Porvenir, donde la víctima se lanzó al agua para realizar ejercicios de apnea.

Pasados algunos minutos y según medio regionales, sus familiares advirtieron que no había vuelto a la superficie, por lo que se acercaron a verificar su estado y lo encontraron sumergido e inconsciente.

Pese a las maniobras de reanimación efectuadas en el sitio, personal de salud confirmó su fallecimiento. La Brigada de Homicidios de la PDI de Los Ángeles quedó a cargo de las diligencias, estableciendo preliminarmente que se trató de una muerte por sumersión, sin participación de terceros.

La situación fue informada a la Fiscalía, organismo que instruyó los peritajes de rigor para esclarecer completamente las circunstancias del deceso ocurrido en uno de los balnearios más visitados del sur del país.