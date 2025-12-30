;

Creyó tener la razón y salió funado: el tenso momento de un conductor en la región del Biobío

El video buscaba denunciar un cobro irregular, pero los comentarios aclararon la normativa.

Javiera Rivera

Creyó tener la razón y salió funado: el tenso momento de un conductor en la región del Biobío

Un tenso cruce ocurrido en la playa de Punta de Parra, en la comuna de Tomé, Región del Biobío, se volvió viral en redes sociales luego de que un conductor grabara y difundiera un video reclamando un supuesto cobro ilegal.

Con el celular en mano, el sujeto encaró a un particular que le impedía avanzar con su vehículo hasta la playa, asegurando que el acceso debía ser completamente gratuito.

“Usted no puede cobrar el acceso a una playa”, se le escucha decir, mientras insistía en que tenía derecho a llegar en auto sin pagar.

La situación escaló rápidamente, pese a que desde el lugar le aclararon que se trataba de un recinto privado y que los accesos habilitados a la playa eran de carácter peatonal.

Incluso se le indicó la existencia de códigos QR con información sobre los ingresos autorizados, explicación que el conductor desestimó.

Tras el intercambio, el hombre continuó grabando su descargo, acusando que se estaba cobrando por el acceso y advirtiendo que, de no pagar, supuestamente se arriesgaba a que su vehículo fuera retirado con grúa.

El registro fue subido a TikTok, donde rápidamente acumuló visualizaciones y comentarios. Sin embargo, lejos de generar apoyo, el video provocó una ola de correcciones.

Los usuarios le recordaron que, si bien el acceso a las playas en Chile es libre, esto no implica el ingreso vehicular por terrenos privados ni la exención del pago por estacionamiento: “El acceso es gratuito, pero peatonal”.

Otros comentarios fueron aún más directos: “Querías funar y terminaste funado”, “Lea bien la ley”. Finalmente, el episodio reabrió el debate sobre el desconocimiento de la ley de playas y la diferencia entre el libre acceso peatonal al borde costero y el uso de caminos o terrenos privados.

@ahora_en_chile

se debería cobrar por acceso a la playa? Quien tiene la razon? #puntaparra #tome #playa #ahoraenchile

♬ sonido original - Ahora en chile 🇨🇱

