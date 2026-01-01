;

La autocrítica de Mosa tras el año centenario de Colo Colo: “No todo resultó como soñábamos, lo asumimos”

El presidente de Blanco y Negro hizo un resumen de la temporada 2025, poniéndose tres objetivos de cara al año que comienza.

Carlos Madariaga

7 DE DICIEMBRE DE 2025, SANTIAGO. Marco Bolados durante el partido, válido por la trigésima fecha de la Liga de Primera, entre Colo Colo y Audax Italiano, disputado en el estadio Monumental FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Los hinchas de Colo Colo seguramente celebraron el Año Nuevo con la esperanza de tener un 2026 más satisfactorio que el año que se fue, el cual concentró muchas expectativas dado el centenario que cumplía el club.

Sin embargo, institucionalmente el “Cacique” no pudo afrontar las esperadas reformas al Estadio Monumental y deportivamente quedó al debe, sin clasificarse a copas internacionales y lejos de la pelea por el título.

Por lo mismo, a través de sus redes sociales, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, hizo una autocrítica con un mensaje a los hinchas publicado una vez que se consumó la llegada del 2026.

“El año fue intenso y durísimo para todos (...) No todo resultó como soñábamos y lo asumimos con responsabilidad, entendiendo que Colo Colo siempre debe aprender, incluso en los momentos más complicados”, recalcó, intentando sacar lecciones positivas del 2025.

“Avanzamos en el fortalecimiento del fútbol formativo, reafirmamos el liderazgo del fútbol femenino, impulsamos proyectos de infraestructura y dimos pasos importantes en materia de seguridad, modernización y vínculo con nuestra comunidad”, recalcó Mosa, apuntando a mejorar.

“Colo Colo es más grande que cualquier dificultad. La fuerza de su gente, su memoria y sus valores siguen siendo el motor que nos empuja a mejorar y a proyectarnos con responsabilidad”, comentó, poniendo también metas de cara al año que comienza.

“Será un tiempo para consolidar aprendizajes, elevar nuestros estándares y volver a ilusionarnos en todos los frentes. Con trabajo, humildad y unidad, seguiremos construyendo el Colo Colo que nuestra historia y nuestra hinchada merecen”, concluyó Aníbal Mosa.

