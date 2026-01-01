Coquimbo Unido agenda amistoso en la previa al debut en la Supercopa Chilena 2026 / CRISTIAN SILVA/AGENCIA UNO

Coquimbo Unido tendrá un 2026 más que movido en su rol de campeón defensor del fútbol chileno.

Los piratas afrontarán un año con cinco competencias, considerando que estarán en Copa Chile, Copa de la Liga, Campeonato Nacional, Copa Libertadores y la Supercopa.

De hecho, aquel último torneo será el primer desafío “pirata”, enfrentando en el primer duelo a Deportes Limache, subcampeón de Copa Chile.

Sin embargo, en la previa a la Supercopa, que se disputará en Viña del Mar, ya agendaron un encuentro amistoso.

Esto luego que Huachipato anunciara a Coquimbo Unido como su rival en la Tarde Acerera, agendada para el sábado 17 de enero en Talcahuano.

Así las cosas, el duelo de campeones podría repetirse días más tarde, en la Supercopa, si es que ambos se imponen en semifinales, pero lo que es seguro es que tendrán un apretón preparatorio en el sur, donde los siderúrgicos presentarán a sus nuevas incorporaciones.