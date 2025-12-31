En pocas horas se baja el telón del año 2025 y, con él, también se acaba una temporada para el olvido en Colo Colo, más aún considerando que se trataba de la de su centenario.

Malos rendimientos deportivos, problemas con sus hinchas y dramas internos dentro de Blanco y Negro fueron la tónica de estos 12 meses para los albos, que ahora solo piensan en dar vuelta la página y tener un mejor 2026.

A modo de recopilación de las cosas buenas y malas vividas este año, Colo Colo publicó un emotivo video de más de cuatro minutos, en el cual se repasan todos los hitos que marcaron el 2025 del “Cacique”.

Entre los momentos que se destacan en el cortometraje, resalta lo sucedido el 10 de abril, en el duelo por Copa Libertadores ante Fortaleza, donde dos hinchas murieron tras ser atropellados por un carro lanzaaguas de Carabineros, hecho que terminó con una invasión a la cancha por parte de los fanáticos.

En cuanto a lo positivo, se destacaron los eventos realizados por los 100 años, como la estatua a David Arellano en el Estadio Monumental, la gira del equipo de leyendas por todo Chile o el amistoso contra el Real Valladolid.

Además, también se remarcó la importante campaña del plantel femenino profesional y los logros obtenidos en las distintas categorías del fútbol joven.