;

VIDEO. “No fue la temporada que soñamos”: Colo Colo cierra su duro año centenario con un emotivo video

En un cortometraje de más de cuatro minutos, los albos repasaron los hitos más importantes de su complicada temporada 2025.

Javier Catalán

FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

En pocas horas se baja el telón del año 2025 y, con él, también se acaba una temporada para el olvido en Colo Colo, más aún considerando que se trataba de la de su centenario.

Malos rendimientos deportivos, problemas con sus hinchas y dramas internos dentro de Blanco y Negro fueron la tónica de estos 12 meses para los albos, que ahora solo piensan en dar vuelta la página y tener un mejor 2026.

A modo de recopilación de las cosas buenas y malas vividas este año, Colo Colo publicó un emotivo video de más de cuatro minutos, en el cual se repasan todos los hitos que marcaron el 2025 del “Cacique”.

Revisa también:

ADN

Entre los momentos que se destacan en el cortometraje, resalta lo sucedido el 10 de abril, en el duelo por Copa Libertadores ante Fortaleza, donde dos hinchas murieron tras ser atropellados por un carro lanzaaguas de Carabineros, hecho que terminó con una invasión a la cancha por parte de los fanáticos.

En cuanto a lo positivo, se destacaron los eventos realizados por los 100 años, como la estatua a David Arellano en el Estadio Monumental, la gira del equipo de leyendas por todo Chile o el amistoso contra el Real Valladolid.

Además, también se remarcó la importante campaña del plantel femenino profesional y los logros obtenidos en las distintas categorías del fútbol joven.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad