Se rompe una tradición histórica en la Premier League: ¿Por qué no habrá Boxing Day este 26 de diciembre? / Robbie Jay Barratt - AMA

Este fin de semana se romperá una tradición histórica en la Premier League. Lamentablemente para los fanáticos del fútbol, especialmente para los ingleses, no habrá Boxing Day el 26 de diciembre.

¿Qué es el Boxing Day? Se trata de una jornada especial de fútbol que se juega cada 26 de diciembre, el día posterior a la Navidad, donde se disputan prácticamente todos los partidos de la fecha en la liga inglesa.

Sin embargo, este 2025 no se va a desarrollar el Boxing Day. Los motivos se deben exclusivamente a los contratos televisivos de la competencia.

Estos acuerdos establecen que, por temporada, se tienen que jugar 33 fechas de la Premier League en fines de semana y solo 5 fechas en días de semana.

En este caso, el 26 de diciembre es un viernes, y si se hubiesen programado todos los partidos de la fecha para ese día, no habría actividad el sábado ni el domingo, por lo que se incumpliría el contrato.

Por lo mismo, solo se jugará un partido de la Premier League este 26 de diciembre: Manchester United vs. Newcastle. El resto de los duelos se disputarán entre el 27 y el 28 del mismo mes.