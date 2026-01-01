Adiós 2025 y adiós a las canchas: estos son algunos de los futbolistas más destacados que se retiraron durante el año pasado

Ya dejamos el 2025 atrás y nos adentramos en las primeras horas del 2026, un año muy importante que viene cargado de eventos para el mundo del deporte y en especial para el fútbol.

Pero el año pasado, dejó su marca más allá de los títulos y eventos importantes para cada club, ya que también hubo un grupo no menor de jugadores que tomó la difícil decisión de retirarse.

Entre ellos hay varios campeones internaciones y grandes futbolistas de nivel internacional que marcaron a toda una generación.

A continuación te dejamos una lista con algunos de los nombres más destacados a nivel europeo que se retiraron en 2025: