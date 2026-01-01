Adiós 2025 y adiós a las canchas: estos son algunos de los futbolistas más destacados que se retiraron durante el año pasado
Entre los nombres destaca una camada importante de exjugadores del Barcelona campeón de Champions.
Ya dejamos el 2025 atrás y nos adentramos en las primeras horas del 2026, un año muy importante que viene cargado de eventos para el mundo del deporte y en especial para el fútbol.
Pero el año pasado, dejó su marca más allá de los títulos y eventos importantes para cada club, ya que también hubo un grupo no menor de jugadores que tomó la difícil decisión de retirarse.
Entre ellos hay varios campeones internaciones y grandes futbolistas de nivel internacional que marcaron a toda una generación.
A continuación te dejamos una lista con algunos de los nombres más destacados a nivel europeo que se retiraron en 2025:
- Sergio Busquets (anuncio septiembre 2025, se retira al final de temporada 2025)
- Jordi Alba (anuncio octubre 2025, se retira al final de temporada 2025).
- Pepe Reina (se retiró en septiembre 2025, a los 42 años).
- Mats Hummels (se retiró el 1 de julio 2025).
- Felipe Melo (se retiró el 24 de enero 2025).
- Marcelo Vieira (se retiró el 6 de febrero 2025).
- Cristian Álvarez (se retiró el 3 de febrero 2025).
- Kevin Gameiro (se retiró el 16 de marzo 2025).
- Vicente Iborra (se retira a los 37 años).
- Dries Mertens (se retiró a los 38 años tras jugar en Galatasaray).
- Iván Rakitić (se retiró en 2025).
- Carlos Vela (se retiró en mayo 2025).
