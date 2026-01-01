;

Adiós 2025 y adiós a las canchas: estos son algunos de los futbolistas más destacados que se retiraron durante el año pasado

Entre los nombres destaca una camada importante de exjugadores del Barcelona campeón de Champions.

José Campillay

Adiós 2025 y adiós a las canchas: estos son algunos de los futbolistas más destacados que se retiraron durante el año pasado

Ya dejamos el 2025 atrás y nos adentramos en las primeras horas del 2026, un año muy importante que viene cargado de eventos para el mundo del deporte y en especial para el fútbol.

Pero el año pasado, dejó su marca más allá de los títulos y eventos importantes para cada club, ya que también hubo un grupo no menor de jugadores que tomó la difícil decisión de retirarse.

Revisa también:

ADN

Entre ellos hay varios campeones internaciones y grandes futbolistas de nivel internacional que marcaron a toda una generación.

A continuación te dejamos una lista con algunos de los nombres más destacados a nivel europeo que se retiraron en 2025:

  • Sergio Busquets (anuncio septiembre 2025, se retira al final de temporada 2025)
  • Jordi Alba (anuncio octubre 2025, se retira al final de temporada 2025).
  • Pepe Reina (se retiró en septiembre 2025, a los 42 años).
  • Mats Hummels (se retiró el 1 de julio 2025).
  • Felipe Melo (se retiró el 24 de enero 2025).
  • Marcelo Vieira (se retiró el 6 de febrero 2025).
  • Cristian Álvarez (se retiró el 3 de febrero 2025).
  • Kevin Gameiro (se retiró el 16 de marzo 2025).
  • Vicente Iborra (se retira a los 37 años).
  • Dries Mertens (se retiró a los 38 años tras jugar en Galatasaray).
  • Iván Rakitić (se retiró en 2025).
  • Carlos Vela (se retiró en mayo 2025).

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad