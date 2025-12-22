;

VIDEO. Insólito: jugador se habría lesionado por festejar un gol agónico en la Copa Africana de Naciones

Patson Daka protagonizó una inusual secuencia en el empate de Zambia ante Mali.

Carlos Madariaga

Durante la jornada de ayer domingo comenzó la disputa de la edición 2025 de la Copa Africana de Naciones.

Este lunes, la acción arrancó con un intenso empate entre Mali y Zambia.

En el estadio Mohamed V de Casablanca, Lassine Sinayoko marcó la ventaja parcial para Mali al minuto 61.

Sin embargo, en el segundo minuto de descuento, Zambia empató con una palomita de Patson Daka.

La euforia del atacante del Leicester de Inglaterra fue tal que intentó una ruleta para festejar, pero no aplicó la maniobra de la manera adecuada.

De hecho, en Zambia ya le están haciendo estudios debido a la torcedura de cuello que sufrió durante la celebración.

A la espera del parte médico oficial, medios africanos no descartan que Patson Daka pueda pederse todo el resto del torneo por ensalzar su aporte en el empate de su país en el debut por la Copa Africana.

