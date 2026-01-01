;

“Les deseo el mayor de los éxitos”: Tomás Asta-buruaga se despide de Universidad Católica con emotivo mensaje

El jugador no renovó con el club y deberá continuar con su carrera fuera de San Carlos de Apoquindo.

José Campillay

El fútbol chileno continúa detenido en tiempo de vacaciones a la espera de que arranque la temporada 2026, pero las noticias no se detienen y llegan varias actualizaciones desde fuera de la cancha.

Son varios los movimientos que se realizan en los diversos clubes que les permite y tomando forma y armarse de la mejor manera posible. Esto, considerando refuerzos y también salidas.

Bajo este escenario, durante las últimas horas se dio a conocer que Tomás Asta-buruaga no renovó contrato con Universidad Católica, por lo que deberá continuar su carrera fuera de San Carlos.

El defensor utilizó sus redes sociales para comunicar su despedida en medio de esta reestructuración del plantel y compartió un emotivo mensaje a los hinchas deseando lo mejor para lo que está por venir.

Hoy cierro una etapa importante de mi carrera. Agradezco al club y a todas las personas que trabajan día a día en él. A los cuerpos técnicos que tuve, staff, compañeros por el respeto, el apoyo y las experiencias compartidas”, escribió.

“Me llevo aprendizajes, risas y momentos importantes que me ayudaron a crecer en lo personal y profesional. Siempre di todo de mí en cada partido que me tocó disputar, con errores y aciertos. Les deseo el mayor de los éxitos en lo que viene. Gracias por todo cruzados”, complementó.

Mientras el defensor pone fin a su ciclo, la dirigencia trabaja en otros frentes completamente opuestos, buscando blindar a algunas de sus principales figuras.

Hay que recordar que a principios de diciembre se habla de una posible renovación de Asta-buruaga, sin embargo, esas posibles negociaciones no llegaron a buen puerto y hoy el defensor de 29 años deberá buscar nuevo club para seguir su carrera.

