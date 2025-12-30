;

VIDEO. El campeón se refuerza en La Florida: Coquimbo Unido tiene nuevo delantero, proveniente del Audax Italiano

El monarca del fútbol chileno tendrá un 2026 más que exigente por delante.

Gonzalo Miranda

El campeón se refuerza en La Florida: Coquimbo Unido tiene nuevo delantero, proveniente del Audax Italiano

El campeón se refuerza en La Florida: Coquimbo Unido tiene nuevo delantero, proveniente del Audax Italiano / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Poco a poco el 2025 se comienza a despedir oficialmente, un año donde Coquimbo Unido hizo historia: se consagró campeón del fútbol chileno por primera vez en su historia.

El cuadro ‘pirata’ se alzó como el mejor de todos tras una gran campaña que lo tuvo sin perder en el segundo semestre, asegurando la corona incluso varias fechas antes del final.

Por lo mismo es que las expectativas en el puerto nortino son altas pensando en el 2026: Liga de Primera, Copa Chile, Copa Libertadores, Copa de la Liga y Supercopa tendrán por delante, y por lo mismo es que saben deben reforzarse de buena manera.

En ello, es martes confirmaron un nuevo nombre para delantera: Luis Riveros, ex delantero del Audax Italiano, arriba al Francisco Sánchez Rumoroso.

“Nacido en Isla Umbú, Paraguay, con 27 años y 1.78 m de estatura, el “Tigre” Riveros cuenta con una amplia trayectoria en suelo nacional, además de pasos por Cerro Porteño y Tacuary en su país natal“, describen en las redes sociales de Coquimbo Unido.

Agregan que se trata de un "delantero de empuje, movilidad y carácter competitivo, llega a tierra santa para marcar presencia ofensiva y experiencia en la búsqueda de nuevos desafíos con el campeón", cierran en el norte.

En su última campaña, Riveros jugó 29 partidos, marcando cuatro goles y entregando cinco asistencias en poco más de 1.700 minutos disputados.

