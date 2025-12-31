;

Qué es el ‘Día Q’ y por qué podría cambiar para siempre la seguridad en Internet

El escenario preocupa a gobiernos y expertos en ciberseguridad en todo el mundo.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / sarayut Thaneerat

Expertos en ciberseguridad advierten sobre un escenario que podría poner en jaque a Internet tal como lo conocemos: el llamado ‘Día Q’, el momento en que un computador cuántico logre vulnerar todos los sistemas que hoy protegen datos y plataformas digitales.

La advertencia fue analizada por el científico David Arroyo Guardeño, investigador del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información (ITEFI-CSIC), quien explica que la amenaza no apunta a los datos en sí, sino a las matemáticas que permiten mantenerlos seguros.

El punto de quiebre de la seguridad digital

La preocupación se remonta a 1997, cuando el matemático Peter Shor demostró que un ordenador cuántico suficientemente avanzado podría romper algoritmos clave como RSA y Diffie-Hellman, base de la seguridad en Internet.

Revisa también

ADN

De existir hoy esa tecnología, comunicaciones financieras, datos médicos y secretos empresariales quedarían expuestos.

Por qué el mundo ya se está preparando

Aunque no existe una fecha concreta para el Día Q, gobiernos y organismos internacionales ya trabajan en la llamada criptografía post-cuántica, un nuevo estándar diseñado para resistir ataques de computación cuántica.

Sin embargo, los expertos advierten que el desafío se encuentra en que la transición será lenta y compleja, y retrasarla podría tener consecuencias globales.

La paradoja es clara: el día que el Día Q llegue, no avisará… y quienes no se preparen podrían descubrir que sus datos llevan mucho tiempo en riesgo.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad