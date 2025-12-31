Qué es el ‘Día Q’ y por qué podría cambiar para siempre la seguridad en Internet

Expertos en ciberseguridad advierten sobre un escenario que podría poner en jaque a Internet tal como lo conocemos: el llamado ‘Día Q’, el momento en que un computador cuántico logre vulnerar todos los sistemas que hoy protegen datos y plataformas digitales.

La advertencia fue analizada por el científico David Arroyo Guardeño, investigador del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información (ITEFI-CSIC), quien explica que la amenaza no apunta a los datos en sí, sino a las matemáticas que permiten mantenerlos seguros.

El punto de quiebre de la seguridad digital

La preocupación se remonta a 1997, cuando el matemático Peter Shor demostró que un ordenador cuántico suficientemente avanzado podría romper algoritmos clave como RSA y Diffie-Hellman, base de la seguridad en Internet.

De existir hoy esa tecnología, comunicaciones financieras, datos médicos y secretos empresariales quedarían expuestos.

Por qué el mundo ya se está preparando

Aunque no existe una fecha concreta para el Día Q, gobiernos y organismos internacionales ya trabajan en la llamada criptografía post-cuántica, un nuevo estándar diseñado para resistir ataques de computación cuántica.

Sin embargo, los expertos advierten que el desafío se encuentra en que la transición será lenta y compleja, y retrasarla podría tener consecuencias globales.

La paradoja es clara: el día que el Día Q llegue, no avisará… y quienes no se preparen podrían descubrir que sus datos llevan mucho tiempo en riesgo.