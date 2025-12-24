AUDIO. Comienza la construcción del mayor observatorio de rayos gamma del mundo en Chile: astrofísica explica por qué el norte del país es el escenario ideal
La presidenta de la Sociedad Chilena de Astronomía, Chiara Mazzucchelli, destacó en conversación con Tu Nuevo ADN, junto a Andrea Obaid, que Chile ofrece “las mejores condiciones del mundo” para la observación astronómica.
Entrevista a Chiara Mazzucchelli en Tu Nuevo ADN
18:34
