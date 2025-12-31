;

VIDEO. “Pudo costarnos la vida”: impactante registro muestra derrumbe mientras turistas realizaban rafting en Río Bueno

Un grupo quedó expuesto a un desprendimiento de tierra durante una actividad recreativa, sin heridos, mientras apuntan a trabajos con maquinaria en la ribera.

Martín Neut

Derrumbe Rio Bueno

Derrumbe Rio Bueno

Minutos de terror vivió una familia junto a trabajadores de una agencia turística mientras realizaban rafting en el Río Bueno, en la provincia del Ranco, región de Los Ríos, luego de que se produjera un derrumbe de una ladera en pleno descenso por el cauce.

El hecho ocurrió el miércoles 31 de diciembre y fue registrado en video por personal de Rafting Río Bueno, imágenes que posteriormente se viralizaron en redes sociales.

En el registro se observa cómo, en cuestión de segundos, la tierra comienza a caer desde una de las orillas del río, reduciendo la visibilidad y generando un escenario de peligro inminente para las 11 personas que se encontraban en el lugar, entre ellas niños de entre 9 y 11 años.

“Esto está pasando en nuestro río, no pensábamos que tan pronto, pero no les importó la flora, fauna ni todo el ecosistema que vivía en el lugar”, denunciaron públicamente, agregando que el incidente “también pudo costarnos la vida”.

“Iban niños de 9, 10 y de 11 años”

Desde la agencia apuntaron a una intervención con maquinaria pesada como posible causa del derrumbe. En conversación con T13, el propietario de la empresa, Francisco Albarrán, relató la tensión del momento y subrayó el riesgo al que quedaron expuestos los menores.

“Yo llevaba una familia, fue lo más estresante porque iba con niños de 9, 10 y 11 años”, señaló, explicando que se trataba del último descenso del día cuando ocurrió el desprendimiento.

Pese a la magnitud del derrumbe, no se registraron personas lesionadas. “Gracias a Dios todos estamos bien, no hubo accidentados ni vidas que lamentar. Por favor que se haga público”, insistieron desde la agencia.

