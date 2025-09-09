“Pase lo que pase, el ritual debe terminar”: así fue el trágico rito mapuche que terminó con dos personas fallecidas en Río Bueno

Una adolescente y un hombre adulto fallecieron tras ser arrastrados por el río Pilmaiquén mientras participaban en un ritual de sanación liderado por la machi Millaray Huichalaf, en la comuna de Río Bueno, región de Los Ríos.

La ceremonia, según la líder espiritual, fue guiada por un sueño en el que el kintuante, entidad protectora del agua y la medicina en la cosmovisión mapuche, le dio instrucciones específicas para realizar el rito.

Según La Tercera, la querella fue presentada por Danitza Maripan, hija de uno de los fallecidos, quien relató que la machi indicó que “pase lo que pase, el ritual debe terminar”, mientras la menor intentaba nadar sin éxito y su padre se internaba en el río para rescatarla.

La adolescente fue arrastrada por la corriente y su cuerpo fue hallado días después, al igual que el de Juan Maripan Maillan.

Hubo presiones

La querellante denunció además haber recibido presiones de miembros de la comunidad para no declarar contra la machi.

“Me advirtieron que debía evitar declarar, llegando incluso a tildarme de traidora por colaborar con la investigación”, señaló.

El Ministerio Público, a través del fiscal Sergio Fuentes, investiga los hechos bajo los delitos de homicidio simple con dolo eventual, omisión de auxilio y obstrucción a la investigación.

La machi Huichalaf se mantiene en calidad de imputada y hasta ahora ha optado por no declarar ante la PDI.