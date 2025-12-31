Le sale competencia a Brayan Cortés: el arquero con pasado en Chile que buscan en Argentinos Juniors

Como ya te contamos en ADN Deportes, Brayan Cortés dejará Colo Colo y se convertirá en el nuevo arquero de Argentinos Juniors.

El guardameta chileno, si bien aún no ha sido oficializado por el club trasandino, tiene todo acordado para transformarse en portero del “Bicho” de La Paternal. Sin embargo, ya le estarían buscando competencia en el puesto.

Según información de TyC Sports, la dirigencia de Argentinos Juniors estaría interesada en Ignacio Arce, arquero que viene de una gran temporada en Deportivo Riestra y que también tuvo un paso por el fútbol chileno.

El “Sicario”, como es apodado, defendió la camiseta de Unión La Calera durante el año 2022, donde dejó un buen recuerdo, siendo titular toda la temporada e incluso disputando la Copa Sudamericana.

Fue a mediados de 2023 cuando recaló en Deportivo Riestra, club con el que primero consiguió el ascenso y posteriormente firmó una destacada campaña en la Primera División argentina, siendo también mediático por sus divertidas actuaciones en la cancha.