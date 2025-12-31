;

VIDEO. “A veces me pregunto por qué sigo siendo hincha de la U… Debo ser el único DT bicampeón al que echaron; cómo no voy a estar dolido”

Jorge Socías, exfutbolista de la Universidad de Chile y el entrenador que rompió la sequía de 25 años sin títulos de los azules, expresó el sufrimiento que vivió en las ocasiones en que tuvo que dejar el club.

Javier Catalán

“A veces me pregunto por qué sigo siendo hincha de la U… Debo ser el único DT bicampeón al que echaron; cómo no voy a estar dolido”

Uno de los entrenadores más recordados de la Universidad de Chile es Jorge Socías, encargado de romper la sequía de 25 años sin títulos para los azules, aunque con un final de carrera amargo en el club.

El también exjugador de los universitarios, hoy completamente alejado del fútbol, participó en el podcast El Gerente, de The Clinic, donde recordó aquellos años en el “Romántico Viajero” y expresó el profundo dolor que sintió en las ocasiones en que fue despedido de la institución.

Hay muchas espinas. Yo a veces me pregunto por qué sigo siendo de la U. Soy de la U por la gente, por la institución, por sus hinchas y los futbolistas. No por los dirigentes. Jugué 14 años en Universidad de Chile. Ambrosio Rodríguez llevaba un año y es capaz de echarte porque les dio la gana”, expresó sobre su etapa como futbolista del club.

Revisa también:

ADN

“Yo me fui de la U siendo titular, pero tenía claro que si me pasaba alguien tenía que irme. Era muy fácil decirme: ‘Jorge, ¿qué te parece un año más?’. Hasta el día de hoy no tengo despedida, paso el aviso. Han despedido a jugadores que han jugado un año en la U. ¿Y yo?”, agregó.

Luego, al referirse a su etapa como entrenador, primero entre 1994 y 1995, y posteriormente en 2007, también expresó su molestia con los dirigentes.

Debo ser el único técnico bicampeón en el mundo al que lo echaron. Fui el único al que echaron cuando llegó Azul Azul, en 2007. ¿Cómo no voy a estar dolido? Algo tengo que tener adentro”, afirmó Socías.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad