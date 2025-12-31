“A veces me pregunto por qué sigo siendo hincha de la U… Debo ser el único DT bicampeón al que echaron; cómo no voy a estar dolido”

Uno de los entrenadores más recordados de la Universidad de Chile es Jorge Socías, encargado de romper la sequía de 25 años sin títulos para los azules, aunque con un final de carrera amargo en el club.

El también exjugador de los universitarios, hoy completamente alejado del fútbol, participó en el podcast El Gerente, de The Clinic, donde recordó aquellos años en el “Romántico Viajero” y expresó el profundo dolor que sintió en las ocasiones en que fue despedido de la institución.

“Hay muchas espinas. Yo a veces me pregunto por qué sigo siendo de la U. Soy de la U por la gente, por la institución, por sus hinchas y los futbolistas. No por los dirigentes. Jugué 14 años en Universidad de Chile. Ambrosio Rodríguez llevaba un año y es capaz de echarte porque les dio la gana”, expresó sobre su etapa como futbolista del club.

“Yo me fui de la U siendo titular, pero tenía claro que si me pasaba alguien tenía que irme. Era muy fácil decirme: ‘Jorge, ¿qué te parece un año más?’. Hasta el día de hoy no tengo despedida, paso el aviso. Han despedido a jugadores que han jugado un año en la U. ¿Y yo?”, agregó.

Luego, al referirse a su etapa como entrenador, primero entre 1994 y 1995, y posteriormente en 2007, también expresó su molestia con los dirigentes.

“Debo ser el único técnico bicampeón en el mundo al que lo echaron. Fui el único al que echaron cuando llegó Azul Azul, en 2007. ¿Cómo no voy a estar dolido? Algo tengo que tener adentro”, afirmó Socías.