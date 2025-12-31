Sorpresa en el fútbol: FIFA elimina los The Best y anuncia nueva entrega de premios a partir del 2026

En un anuncio que sorprendió al mundo del fútbol, la FIFA confirmó la desaparición de los premios The Best. La gala, que desde 2017 se encargaba de galardonar a los mejores exponentes del balompié, llegó a su fin para dar paso a un ambicioso proyecto en Medio Oriente.

La decisión fue comunicada por Gianni Infantino a través de sus redes sociales. El presidente de la FIFA informó un acuerdo de colaboración con el Consejo Deportivo de Dubái, que marcará el inicio de una nueva etapa en la entrega de premios, integrada ahora en el marco del World Sports Summit, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

El World Sports Summit es un evento que se celebra anualmente en Dubai y tuvo lugar el pasado 29 y 30 de diciembre. A partir del 2026, este evento será el nuevo escenario de la entrega de los premios de la FIFA, conocidos hasta ahora como The Best.

“Nos complace unir fuerzas con Dubái, una ciudad que vive y respira fútbol, ​​para desarrollar este evento de talla mundial. Estos premios mundiales de fútbol no serán solo una ceremonia de premiación, sino una forma innovadora de celebrar el fútbol y honrar a los mejores jugadores oficiales del año, tanto dentro como fuera de la cancha”, declaró Infantino.

La noticia llega apenas dos semanas después de la última entrega de los premios The Best celebrada en Qatar, donde Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé fueron coronados como los mejores futbolistas del 2025.

Cabe recordar que la FIFA creó los premios The Best en 2016, separándose de France Football (que otorga el Balón de Oro) para realizar su propia ceremonia. Sin embargo, la disputa entre ambos galardones sigue inclinándose a favor del periódico francés, que año a año se consolida como el premio individual más prestigioso del fútbol mundial.