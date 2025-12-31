;

Sorpresa en el fútbol: FIFA elimina los The Best y anuncia nueva entrega de premios a partir del 2026

A través de sus redes sociales, Gianni Infantino comunicó la extinción de los premios The Best para dar paso a un ambicioso proyecto en Medio Oriente.

Bastián Lizama

FIFA

FIFA

En un anuncio que sorprendió al mundo del fútbol, la FIFA confirmó la desaparición de los premios The Best. La gala, que desde 2017 se encargaba de galardonar a los mejores exponentes del balompié, llegó a su fin para dar paso a un ambicioso proyecto en Medio Oriente.

La decisión fue comunicada por Gianni Infantino a través de sus redes sociales. El presidente de la FIFA informó un acuerdo de colaboración con el Consejo Deportivo de Dubái, que marcará el inicio de una nueva etapa en la entrega de premios, integrada ahora en el marco del World Sports Summit, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Revisa también:

ADN

El World Sports Summit es un evento que se celebra anualmente en Dubai y tuvo lugar el pasado 29 y 30 de diciembre. A partir del 2026, este evento será el nuevo escenario de la entrega de los premios de la FIFA, conocidos hasta ahora como The Best.

“Nos complace unir fuerzas con Dubái, una ciudad que vive y respira fútbol, ​​para desarrollar este evento de talla mundial. Estos premios mundiales de fútbol no serán solo una ceremonia de premiación, sino una forma innovadora de celebrar el fútbol y honrar a los mejores jugadores oficiales del año, tanto dentro como fuera de la cancha”, declaró Infantino.

La noticia llega apenas dos semanas después de la última entrega de los premios The Best celebrada en Qatar, donde Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé fueron coronados como los mejores futbolistas del 2025.

Cabe recordar que la FIFA creó los premios The Best en 2016, separándose de France Football (que otorga el Balón de Oro) para realizar su propia ceremonia. Sin embargo, la disputa entre ambos galardones sigue inclinándose a favor del periódico francés, que año a año se consolida como el premio individual más prestigioso del fútbol mundial.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad