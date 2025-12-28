;

Más de $1.700 millones bajo la lupa: Minvu responde a Contraloría por observaciones financieras

Tras quedar segundo en el ranking de montos cuestionados, el Ministerio de Vivienda aseguró que las cifras no corresponden a ejercicios recientes.

Nelson Quiroz

Isidora Henríquez

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) salió a responder este jueves a las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República, luego de que el organismo fiscalizador incluyera a la cartera entre las instituciones con montos financieros sin evidencia suficiente para respaldar sus estados contables, en el marco de un informe que abarcó a 73 entidades públicas a nivel nacional.

Según el consolidado de resultados de la auditoría, que revisó los estados financieros entre los años 2020 y 2024, en todos los casos analizados se emitió una “abstención de opinión”, lo que implica que no fue posible confirmar la razonabilidad de las cifras presentadas debido a debilidades en los controles y registros contables.

En el caso del Minvu, los recursos observados alcanzan cerca de $1.700 millones, correspondientes a tres Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) y al Parque Metropolitano de Santiago.

¿Qué respondió el Minvu?

Frente a estos antecedentes, desde el Ministerio de Vivienda aclararon que las observaciones detectadas por Contraloría se relacionan con auditorías de estados financieros del año 2021 o anteriores, y no con ejercicios recientes.

Asimismo, precisaron que los informes del ente fiscalizador ya han dado origen a diversas medidas administrativas y procesos internos, los que se han implementado de acuerdo con la naturaleza de cada observación levantada.

Desde la cartera encabezada por Carlos Montes también señalaron que mantienen contacto permanente con la Contraloría General de la República y que incluso solicitaron una reunión formal con el objetivo de aclarar los datos y criterios utilizados en el informe. En ese sentido, reafirmaron su disposición a entregar mayores antecedentes, colaborar con la investigación y avanzar en el fortalecimiento de los procesos de control financiero.

El informe de Contraloría generó amplio impacto público, luego de advertir un “desorden financiero” superior a los US$ 17 mil millones en ministerios y municipios, ubicando al Minvu como el segundo organismo con mayores montos observados, solo por detrás del Ministerio de Defensa.

