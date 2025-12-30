Diputados UDI ofician a la Contraloría tras operación de cadera “fast track” a madre de la ministra de Salud

Los diputados UDI Daniel Lilayu y Hotuiti Teao anunciaron el envío de un oficio a la Contraloría para solicitar el inicio de una auditoría en el Hospital del Salvador, tras revelarse una operación “fast track” de la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

Fue la semana pasada cuando La Tercera reveló que el 23 de diciembre la progenitora de la autoridad llegó al recinto hospitalario tras sufrir una fractura de cadera ocasionada por un accidente doméstico.

Horas después de su ingreso, la dirección del hospital instruyó enviar a la mujer “a la sala (de pabellón) sin entregar papeles administrativos y sin medicamentos”, siendo operada en circunstancias que otros pacientes se demoran más.

Oficio a Contraloría

Ante esta situación, los diputados señalaron que “lo más transparente es que la Contraloría pueda abrir u ordenar una auditoría”.