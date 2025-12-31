;

Detienen a tres hombres por iniciar incendios forestales en distintos puntos de la región de Ñuble

Uno de los siniestros consumió cerca de una hectárea y media de vegetación.

Ruth Cárcamo

Nicolás Medina

Detienen a tres hombres por iniciar incendios forestales en distintos puntos de la región de Ñuble

Detienen a tres hombres por iniciar incendios forestales en distintos puntos de la región de Ñuble

01:19

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En las últimas horas, Carabineros detuvo a tres hombres por su presunta responsabilidad en el inicio de incendios forestales en distintos puntos de la región de Ñuble.

Según informó la institución uniformada, la primera detención ocurrió en la ruta N-170, a la altura del sector Guarilihue, donde un hombre fue sorprendido realizando una quema no autorizada de desechos.

Dicha acción está expresamente prohibida, en medio de la alerta preventiva vigente ante el aumento del riesgo de ocurrencia y propagación de incendios forestales.

Revisa también

ADN

Detenidos en Ninhue y El Carmen

La segunda detención ocurrió en el sector Hualte, en la comuna de Ninhue, donde un conductor transitó sobre rastrojos agrícolas, provocando chispas que originaron un siniestro que consumió cerca de una hectárea y media de vegetación.

El tercer detenido corresponde a un hombre que, mientras operaba maquinaria agrícola, generó material incandescente que dio origen a un nuevo foco de incendio en el sector de Navidad, en la comuna de El Carmen.

Desde Carabineros informaron que los tres detenidos pasarán durante esta jornada a control de detención.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad