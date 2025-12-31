El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Detienen a tres hombres por iniciar incendios forestales en distintos puntos de la región de Ñuble

En las últimas horas, Carabineros detuvo a tres hombres por su presunta responsabilidad en el inicio de incendios forestales en distintos puntos de la región de Ñuble.

Según informó la institución uniformada, la primera detención ocurrió en la ruta N-170, a la altura del sector Guarilihue, donde un hombre fue sorprendido realizando una quema no autorizada de desechos.

Dicha acción está expresamente prohibida , en medio de la alerta preventiva vigente ante el aumento del riesgo de ocurrencia y propagación de incendios forestales.

Detenidos en Ninhue y El Carmen

La segunda detención ocurrió en el sector Hualte, en la comuna de Ninhue, donde un conductor transitó sobre rastrojos agrícolas, provocando chispas que originaron un siniestro que consumió cerca de una hectárea y media de vegetación.

El tercer detenido corresponde a un hombre que, mientras operaba maquinaria agrícola, generó material incandescente que dio origen a un nuevo foco de incendio en el sector de Navidad, en la comuna de El Carmen.

Desde Carabineros informaron que los tres detenidos pasarán durante esta jornada a control de detención.