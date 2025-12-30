El último detalle que debe destrabar el Santos para fichar a Felipe Loyola desde Independiente

Felipe Loyola vive días clave en torno a su futuro de cara a la temporada 2026, donde podría dejar Independiente de Avellaneda.

Esto, porque el Santos de Brasil mantiene negociaciones avanzadas con el “Rojo” para quedarse con el volante chileno, aunque las conversaciones aún tienen un detalle por definir.

Según información de AS Chile, el principal punto de traba entre el “Peixe” y el “Rey de Copas” es el porcentaje del pase que pretende conservar el club argentino, el cual rondaría el 30%, cifra que desde Brasil buscan reducir.

De todas maneras, la intención de ambas instituciones es que el traspaso finalmente se concrete, y la operación estaría cerca de los 6 millones de dólares.

Si se completa el arribo de Felipe Loyola a Santos, el ex Huachipato tendría la posibilidad de disputar la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y, además, podría compartir camarín con Neymar, en caso de que el astro brasileño renueve su contrato con el club.