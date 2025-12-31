;

VIDEO. Cristiano Ronaldo cierra el 2025 perdiendo una racha goleadora de 15 años de vigencia

El delantero portugués acabó el año sin haber marcado un hat-trick; sin embargo, está cada vez más cerca de los 1.000 goles.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Abdullah Ahmed

Siguen pasando los años y Cristiano Ronaldo no deja de romper récords, aunque ahora en menor cantidad que en sus mejores temporadas en el Real Madrid.

En 2025, con 40 años y defendiendo al Al Nassr, el delantero portugués cerró la temporada con 40 goles anotados, aunque hay un dato que dejó a sus fanáticos con un fuerte toque de nostalgia.

Tras más de 15 años consecutivos lográndolo, Cristiano terminará 2025 sin haber marcado un hat-trick, algo que venía consiguiendo de manera ininterrumpida desde 2009, cuando todavía defendía la camiseta del Manchester United.

Revisa también:

ADN

De todas formas, en su último encuentro oficial de la temporada en la liga saudí, el “Bicho” volvió a anotar, en el empate 2-2 de su equipo ante Al Ettifaq, y se acerca cada vez más a los 1.000 goles.

Con esta última conquista, Ronaldo, quien ya es el máximo goleador en la historia del fútbol, alcanzó los 957 goles oficiales y, si mantiene un ritmo similar al de este año, podría cerrar 2026 con una cifra histórica.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad