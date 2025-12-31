Siguen pasando los años y Cristiano Ronaldo no deja de romper récords, aunque ahora en menor cantidad que en sus mejores temporadas en el Real Madrid.

En 2025, con 40 años y defendiendo al Al Nassr, el delantero portugués cerró la temporada con 40 goles anotados, aunque hay un dato que dejó a sus fanáticos con un fuerte toque de nostalgia.

Tras más de 15 años consecutivos lográndolo, Cristiano terminará 2025 sin haber marcado un hat-trick, algo que venía consiguiendo de manera ininterrumpida desde 2009, cuando todavía defendía la camiseta del Manchester United.

De todas formas, en su último encuentro oficial de la temporada en la liga saudí, el “Bicho” volvió a anotar, en el empate 2-2 de su equipo ante Al Ettifaq, y se acerca cada vez más a los 1.000 goles.

Con la espalda también vale. Gol número ¡957! para Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/14SgBtge8R — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 30, 2025

Con esta última conquista, Ronaldo, quien ya es el máximo goleador en la historia del fútbol, alcanzó los 957 goles oficiales y, si mantiene un ritmo similar al de este año, podría cerrar 2026 con una cifra histórica.