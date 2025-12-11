El árbitro nacional, Piero Maza, conversó este jueves con Los Tenores de la Tarde y realizó un positivo balance del referato chileno a nivel individual y colectivo tras el término de la temporada 2025.

“Terminar un año sin lesiones y sin problemas siempre es positivo. Agradecer a Dios por eso y los demás partidos se fueron dando. Tuvimos la suerte de hacer buenas presentaciones como equipo chileno en general. Uno no va solo, necesita a los asistentes, un buen VAR. Se necesita un buen equipo, afiatado, y creo que lo tuvimos este año”, comenzó declarando.

Consultado por las diferencias de dirigir a nivel internacional y nacional, el réferi FIFA sostuvo: “A veces uno quiere dar continuidad, dejar jugar, pero hay veces que no se puede. También por error o impericia arbitral los partidos también se calientan en una decisión que quizás uno quiso dar una ventaja malentendida y el jugador lo que quiere es que uno le pite la falta. Para eso trabajamos constantemente”.

Además, reconoció que en el fútbol chileno “no ha cambiado mucho el tema de los reclamos, siempre van a estar las desaprobaciones y los enojos. Eso es parte del fútbol. En mi caso, antes respondía a los jugadores cuando me decían algo y respondía no de buena forma. Muchas veces caí en ese error y a base de las malas experiencias me hicieron entender que el árbitro como juez no puede perder la cabeza. Una respuesta blanda siempre va a aplacar la ira. Eso es esencial”.

“Unas de las cosas muy positivas hoy en día con Roberto Tobar (presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP) es que está apostando a dejar jugar un poco más. Habrá veces que van a salir situaciones que el árbitro dejó jugar, terminó en gol y eran faltas, pero para eso está el VAR también", complementó.

“Increíblemente he tenido la suerte de arbitrar a Benzema, Kanté y Cristiano Ronaldo”

Por otro lado, Piero Maza valoró su cometido en la final de la Copa Sudamericana 2025 entre Lanús y Atlético Mineiro: "Fue una final inesperada, una linda noticia el saber que íbamos a arbitrar la final. Sampaoli se portó muy bien, después partido él no hizo su análisis breve y fue positivo, así que estaba contento independiente de la derrota".

Además, abordó la presencia de algún árbitro chileno en el Mundial 2026. "Creo que hoy en día hay posibilidades. También está Cristián Garay, Fernando Vejar, que estuvo en el Mundial Sub 17. El que vaya lo vamos a apoyar. En ese sentido el gremio es bien unido y esperamos que vaya algún chileno, sea quien sea", afirmó.

Finalmente, el árbitro nacional se refirió a su experiencia dirigiendo en Arabia Saudita. “Son experiencias de vida, un bagaje. Ayuda mucho y es una experiencia hermosa de vida. Y ahí también uno se da cuenta de que no somos tan malos”, señaló.

“Increíblemente he tenido la suerte de estar cuatro veces arbitrando la liga árabe, me ha tocado la suerte de arbitrarle a Benzema, Kanté, el mismo (Cristiano) Ronaldo. El fútbol es mundial, entonces ellos ven y dicen ‘oye este árbitro estuvo en Flamengo-Racing, no debe ser tan malo. Eso también me pone a mí una mochila, una carga de que tengo que arbitrar bien. Es un desafío bonito", sentenció.