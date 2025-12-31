;

Brilló en Coquimbo Unido, jugó por La Roja y ahora llega a Colo Colo: fichaje confirmado para 2026

Claudia Salfate, seleccionada nacional y de gran temporada en el cuadro pirata, fue oficializada como la primera incorporación del equipo femenino del “Cacique”.

Bastián Lizama

Tras un exitoso 2025, donde ganó el tetracampeonato y llegó hasta semifinales de Copa Libertadores, Colo Colo Femenino realizó su primer movimiento en el mercado de fichajes y oficializó a su primer refuerzo para la temporada 2026.

Se trata de Claudia Salfate, lateral derecha de 22 años que viene de defender la camiseta de Coquimbo Unido, club revelación del Campeonato Nacional Femenino, con el que alcanzó las semifinales en la temporada pasada.

“Bienvenida al más grande. Claudia Salfate firmó un contrato por dos temporadas con el Cacique y se convirtió en nuestra primera incorporación para afrontar la temporada 2026″, anunció el club en redes sociales.

Durante el 2025, la defensora disputó 28 partidos con Coquimbo Unido, todos ellos como titular, sumando un total de 2.469 minutos. Marcó tres goles y brindó siete asistencias.

Además, fue parte de la selección chilena que jugó la Copa América Femenina 2025 en Ecuador, donde el combinado nacional completó una discreta participación al finalizar en el sexto lugar.

