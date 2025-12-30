;

¿Y los títulos?: el llamativo panorama que marca a los entrenadores de la Liga de Primera 2026

El torneo de Primera División del próximo año contará con solo dos técnicos que han ganado al menos un título de liga a lo largo de sus carreras.

Javier Catalán

A prácticamente un mes del inicio del Campeonato Nacional 2026, algunos equipos ya comenzaron sus pretemporadas, mientras que otros aún se encuentran de vacaciones, aunque de todas maneras trabajando en la planificación de sus desafíos.

El torneo del año entrante ya anticipa emociones, con varios clubes que cambiaron de cuerpo técnico, incluido el campeón Coquimbo Unido, lo que dejó un marcado descenso en la experiencia ganadora en las bancas del certamen.

En la Liga de Primera 2026, solo habrán dos entrenadores que hayan sido campeones de torneos de liga a lo largo de sus carreras: Daniel Garnero, en la Universidad Católica, y Juan Cruz Real, en la Universidad de Concepción.

Es el técnico de la UC quien cuenta con el palmarés más amplio, ya que durante su etapa en Paraguay conquistó ocho títulos: cuatro con Olimpia, tres con Libertad y uno con Guaraní, todos en formato de Apertura y Clausura.

Por su parte, el DT del “Campanil” logró el campeonato colombiano de Primera División en 2020, cuando dirigía al América de Cali.

Llama la atención que tanto la Universidad de Chile como Colo Colo, los dos clubes considerados los más grandes del país, hayan optado por entrenadores sin experiencia como campeones, como son los casos de Francisco Meneghini y Fernando Ortiz.

