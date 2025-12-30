La última publicación de Alexis Sánchez en Instagram, en la que aparece por primera vez en cámara junto a su hija, hizo estallar las redes sociales con una ola de comentarios cariñosos hacia el futbolista.

“Dios y la vida me regalan momentos y personas para quedarse y ser parte de mi vida cuando uno menos los espera… Bienvenida a casa. Papá y mamá te cuidaremos mucho, mi princesa. Bella mía”, fue parte de lo que escribió el jugador del Sevilla en el post.

Tal fue el furor que causó esta publicación que incluso el Presidente de Chile, Gabriel Boric, llegó hasta su cuenta para dejarle un tierno mensaje.

“¡Qué alegría, Alexis! Tener una niña es una felicidad que no soy capaz de explicar con palabras. Te queremos y admiramos infinito”, señaló el mandatario.

Cabe recordar que el Presidente Boric también fue padre por primera vez este año, específicamente el 26 de junio, fecha en la que nació su hija Violeta.