Kast ofrece el Ministerio del Deporte a destacada figura olímpica chilena: esta fue su respuesta

Francisca Crovetto habría llamado el interés del presidente electo para ocupar el cargo.

Carlos Madariaga

José Antonio Kast sigue desarrollando las conversaciones con tal de conformar el gabinete con miras al gobierno que comenzará el próximo 11 de marzo.

Al respecto, la duda está instalada no solo en torno a una eventual fusión del Ministerio del Deporte con otra cartera, sino también con respecto de quién se hará cargo.

Según información de La Tercera, uno de los nombres que llamó la atención de Kast fue el de Francisca Crovetto, quien fue una de las más activas en la reunión que tuvo con deportistas el pasado 10 de diciembre.

“La exposición de la primera medallista de oro femenina del deporte chileno fue escuchada muy atentamente por el mandatario electo y su equipo de asesores, quienes concordaron que la deportista era una carta muy interiorizada en las problemáticas de la cartera y destacaron su estilo ejecutivo y su liderazgo, además de su capacidad oratoria, características ideales para asumir en uno de los ministerios más técnicos del aparato público”, apuntaron en el medio antes citado, lo que llevó al mandatario electo a sumarse al gabinete.

Sin embargo, ya semanas atrás, la propia campeona olímpica fue explícita en torno a la chance de ser Ministra del Deporte.

No, soy una deportista activa, practico un deporte longevo. Quiero estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y eso es incompatible con un cargo político”, recalcó en la Gala Olímpica, cuestión que mantiene a José Antonio Kast buscando un nombre adecuado al perfil que buscan para liderar la cartera.

