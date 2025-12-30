El fixture de Colo Colo, Deportes Concepción y la UdeC en la Serie Río de La Plata: rivales y programación confirmada

Se acerca el comienzo de las pretemporadas en el fútbol chileno y, con ello, también los partidos amistosos, donde tres clubes nacionales dirán presente en un reconocido torneo internacional.

Se trata de Colo Colo y los dos elencos de Concepción, que formarán parte del campeonato Serie Río de la Plata, en Uruguay, donde competirán con importantes clubes del extranjero.

Este martes, fue el propio torneo el que confirmó el fixture completo del certamen, incluido el de los equipos chilenos en el certamen, el cual será transmitido por ESPN y Disney+.

El primer club en debutar será Colo Colo, que se medirá el 15 de enero ante Olimpia en el Estadio Luis Franzini. Tres días después, los albos se verán las caras con Alianza Lima en el Parque Viera y cerrarán su participación el 21 de enero ante Peñarol, con sede por confirmar. Todos los encuentros se disputarán a las 21:00 horas de Chile.

En el caso de la Universidad de Concepción, debutará el 19 de enero frente a Racing de Montevideo, y tres días más tarde se enfrentará a Montevideo Wanderers. Los duelos también se jugarán a las 21:00.

Por su parte, Deportes Concepción jugará ante Nacional el 20 de enero y cerrará su participación el 23 de enero frente a Montevideo City Torque. En el caso de los lilas, ambos partidos serán a las 22:00 horas de Chile.

El fixture completo del torneo Serie Río de La Plata