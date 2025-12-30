;

Reforma al sistema judicial y programas ideológicos concentran diálogo entre Kaiser y equipo de Kast: avanza la integración del PNL al nuevo Gobierno

Tras el encuentro en la oficina de transición, el líder libertario presentó un marco de cooperación y Claudio Alvarado aseguró que seguirán intercambiando ideas.

Martín Neut

Johannes Kaiser - José Antonio Kast

Johannes Kaiser - José Antonio Kast / Hans Scott

El líder del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se reunió este martes durante más de dos horas con Claudio Alvarado, principal coordinador político del Presidente electo José Antonio Kast, para avanzar en la eventual incorporación de los libertarios al nuevo gobierno.

“Vemos con optimismo la posibilidad de poder integrarnos a la administración en un futuro próximo”, dijo Kaiser tras el encuentro, según Ex-Ante.

El parlamentario presentó un documento de ocho páginas con un “marco operativo de cooperación” que incluye prioridades valóricas y políticas, como la revisión del financiamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el fin de programas de educación sexual y de identidad de género.

Sin embargo, reconoció que no todos forman parte de las prioridades del “gobierno de emergencia”.

“Estaremos intercambiando ideas”

Alvarado enfatizó la disposición del Ejecutivo: “Todo gobierno tiene la obligación de escuchar y atender los requerimientos que se plantean. Ahora, la oportunidad en que esto se resuelva, la iremos conversando. Estaremos intercambiando ideas y sacando adelante nuestro programa de gobierno”.

Entre los temas abordados, Kaiser destacó la reforma al sistema judicial, que busca excluir a actores políticos del nombramiento de jueces, reestructurar la Fiscalía y fortalecer la independencia del Ministerio Público.

Además, planteó que la participación del PNL sería crítica cuando corresponda y que se enfocará en orden, seguridad y destrabar la economía, ejes coincidentes con el programa de Kast. Aunque no se ha definido si Kaiser ocupará un ministerio, en el PNL señalan que la incorporación al gobierno permitirá proyectar nuevos liderazgos.

