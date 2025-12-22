;

Evelyn Matthei y Enrique Paris en la lista: los nombres que suenan para armar el gabinete de José Antonio Kast

Con miras al anuncio del 15 de enero, el presidente electo mantiene evaluaciones reservadas, sondeos internos y definiciones pendientes en carteras clave.

Martín Neut

Diana Copa

03:29

El presidente electo José Antonio Kast sigue afinando los nombres que podrían integrar su primer gabinete, cuyo anuncio está previsto para el 15 de enero. Hasta ahora no hay confirmaciones oficiales, aunque sí varios nombres en evaluación para distintas carteras.

Para Relaciones Exteriores, ha surgido como opción el exministro Roberto Ampuero, quien llegó hasta las oficinas del presidente electo en La Gloria 88. Tras el encuentro, evitó confirmar un eventual nombramiento y se limitó a señalar que fue una “buena instancia”.

En otras áreas, el excontralor Ramiro Mendoza aparece como posible carta para Justicia, mientras que el exministro Enrique Paris figura entre los nombres considerados para Salud. En este último caso, la opción de Paula Daza estaría descartada por el momento.

¿Se plantea a Evelyn Matthei?

La principal indefinición se mantiene en el Ministerio de Seguridad, cartera prioritaria para el próximo gobierno, que se auto cataloga como de “emergencia”.

Se han evaluado perfiles de exautoridades de las Fuerzas Armadas y de orden público, como el contraalmirante en retiro Jorge Parga, aunque en el entorno de Kast reconocen la necesidad de equilibrar experiencia técnica y conducción política.

Desde Chile Vamos incluso se ha planteado el nombre de Evelyn Matthei, lo que ha generado debate interno.

“Dejemos que las cosas avancen a su ritmo”

La eventual incorporación de parlamentarios en ejercicio al gabinete también ha provocado diferencias al interior de la coalición.

Desde el equipo de transición, el encargado del traspaso, Claudio Alvarado, llamó a la cautela frente a las especulaciones.

Pero dejemos que las cosas avancen a su ritmo, y en el minuto oportuno se darán a conocer cuáles son los nombres definitivos para integrar el primer gabinete del presidente Kast”, afirmó.

En paralelo, el presidente electo mantiene una agenda marcada por reuniones institucionales y una gira a Ecuador, con foco en seguridad y migración.

