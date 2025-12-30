Kaiser valora reunión con equipo de Kast: “Vemos con optimismo la posibilidad de integrarnos”
El diputado aseguró que están “muy cerca de poder confirmar” si el Partido Nacional Libertario será parte del próximo gobierno.
Kaiser valora reunión con equipo de Kast: “Vemos con optimismo la posibilidad de integrarnos”
03:19
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Este martes el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se reunió con el equipo del presidente electo José Antonio Kast para abordar las denominadas “líneas rojas” fijadas por su colectividad.
La cita tuvo lugar en las dependencias conocidas como “La Moneda chica”, donde el diputado continuó con las negociaciones sobre una eventual incorporación de su partido al próximo gobierno.
Revisa también
“Nos retiramos muy satisfechos, en razón de que vemos con optimismo la posibilidad de poder integrarnos a la administración en un futuro próximo”, señaló Johannes Kaiser.
“Estamos muy cerca”
En ese sentido, comentó que “con toda la confianza que nos da tener una relación de amistad y de cercanía, impulsamos que aunque sea una parte de nuestras inquietudes, efectivamente sea recogida en la próxima administración”.
Consultado sobre si esta reunión confirma que el Partido Nacional Libertario será parte del gobierno de Kast, el diputado respondió: “Estamos muy cerca de poder confirmar esa situación”.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.